Арестович написал заявление об увольнении из-за "принципиальной ошибки"

Алексей Арестович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович написал заявление на увольнение, о чем сообщил в социальных сетях.

По его словам, он совершил "принципиальную ошибку", а прошение об отставке является примером "цивилизованного поведения".

Незадолго до этого украинские чиновники обвинили Арестовича во лжи после того, как он признал факт, что падение ракеты на жилой дом в Днепропетровске произошло по вине ПВО Украины.

Советник главы офиса президента Украины публично заявил, что ракета "летела над Днепром", после чего ее сбили системы ПВО Незалежной, из-за чего она и упала на подъезд жилого дома и взорвалась.

То есть по факту, украинские военные не позволили ракете ударить по инфраструктурному объекту, подвергнув опасности жизни мирного населения. Такая правда не устроила Киев, потому что обвинить Россию в якобы нанесенном ударе по дому теперь не получится. Подробнее читайте в материале KP.RU.

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