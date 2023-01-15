Арестович впервые признал правду про ПВО Украины - и его тут же обвинили во вранье

"Зрадник" и "агент Путина" – это самое мягкое, чего удостоили украинцы, привыкшие верить Арестовичу во всем

Случилось по-настоящему невероятное. На Украине известного лгуна-пропагандиста Алексея "Люсю" Арестовича обвинили в том, что он врет и запускает в публичное пространство, нет, не газы, а фейки. Причем, это случилось, когда "Люсьен" в первый раз (возможно, и за всю жизнь), сказал правду. Речь про вчерашнее падение ракеты на жилой дом в Днепропетровске: Арестович признал, что это произошло из-за действий ПВО Украины.

- Летевшую над Днепром ракету удалось сбить. Она взорвалась, когда упала на подъезд, - заявил этот советник Офиса президента Украины. И что тут началось.

"Зрадник" и "агент Путина" – это самое мягкое, чего удостоили украинцы, привыкшие верить Арестовичу во всем, начиная с "у России заканчиваются ракеты, осталось на 2-3 удара" и заканчивая "переможим Россию и проведем парад на Красной площади в Москве, осталось немного потерпеть, каких-то 2-3 месяца". Эти 2-3 месяца уже стали настоящим мемом. Возможно, что Арестович просто не умеет считать дальше трех, но все числительные у него начинаются с цифры 2 или 3.

Теперь Арестовича, мягко говоря, упрекнули в том, что он выступил с фейком и "кремлевским нарративом", посоветовали ему пойти на фронт и пожелали посадки в тюрьму на долгий срок.

Почему украинцев так возмутило признание очевидных фактов? Потому что с начала Специальной военной операции тот же Арестович, многочисленная шобла укроблогеров и вся государственная пропагандистская машина с редким постоянством отрицали все факты, когда ракеты украинской ПВО сходили с курса и били по жилым домам, и случаи, когда украинским зенитчикам удавалось сбить российскую ракету, которая в итоге падала на находящиеся внизу объекты. Бывало, что падали вместе, и российская крылатая, и украинская противовоздушная, перемешивая свои обломки.

И происходило это все ровно по одной причине - развертывание украинских систем ПВО в черте городских застроек и непосредственно во дворах жилых зданий. Обезопасив таким способом дислокации свои установки ПВО, украинские военные подставили под удар мирное население в своих городах. Но на такую мелочь, о которую эксперты свои зубы сточили, в Незалежной не обращали внимания, списывая все на подлость и происки врагов – подлых "москалей". При этом, сами ВСУ регулярно и целенаправленно бьют по мирным кварталам городов, где нет никаких военных целей. Но это в их понимании тоже "мелочи, на которые не стоит обращать внимание".

И тут вдруг Арестович говорит правду – российская ракета летела на электростанцию, но ее украинцы смогли сбить, из-за чего она упала на жилой дом и взорвалась.

Почему на этот раз он не соврал? По всей видимости, по той причине, что на видео, зафиксировавшем удар по дому, отчетливо видна вспышка от взрыва в небе над домом. Это сработала как раз ракета ПВО. И Арестович не смог игнорировать этот факт, в отличие от представителя ПВО Украины, который заявил, что украинские системы "противоповитрянной" обороны "не умеют" перехватывать такие ракеты. Почему сей "доблестный" вояка сказал эту чушь? Тут ответ совсем простой. Украина выпрашивает у Запада новые системы ПВО, и история с домом в Днепропетровске Киеву сейчас, что называется, очень в кассу.

Впрочем, и Арестович, и иные пропагандисты тут же оправились от шока и затянули привычную волынку в том смысле, что неважно, в результате каких действий ракета упала на дом, поскольку Россия виновата в этом изначально.

И на этом скользком пути "Люсьен" явно почувствовал себя увереннее, чем когда говорил правду. Вот только забыл, что, вступив на путь исторической правды, надо не останавливаться в первом по маршруту пункте "Б", а следует идти дальше, до конца алфавита.

Русская ракета не полетела бы в объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровске, если бы на Украине в свое время не бомбили Луганск, мерзко хихикая про "взорвавшиеся кондиционеры", если бы 8 лет ВСУ и прочие нацисты не обстреливали жилые дома и больницы в Донецке, если бы не проехали по мирной демонстрации 9-го мая в Мариуполе, если бы не сожгли заживо людей в Одессе в Доме Профсоюзов, если бы в Донецке не появилась бы в результате конфликта Украины с Донбассом аллея ангелов. Много чего если бы. Случившееся - прямое логическое следствие того беспредела, которое Незалежная официально и именем своего недогосударства творила на ставшей из-за ее действий многострадальной земле. Если бы, кстати, Днепропетровск не был бы переименован. В Днепропетровск наша ракета не полетела бы, а в Днепр просто была обязана это сделать. Хотя и направили ее на электростанцию, а не на жилые дома.

И лучшее тому доказательство было также предъявлено вчера. Первая волна ракетных ударов по Киеву и другим городам обошлась, вообще, не только без погибших, но даже и без раненых. По той причине, что ПВО Украины проспала эту атаку и даже не попыталась отработать ни по одной ракете.

ДОСЛОВНО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

После «сбития», а потом «не сбития» украинскими военными ракеты над жилым домом в Днепропетровске, а потом Днепре Арестовича на Украине начинают объявлять внедрённым агентом Кремля.

Нет уж, не выйдет. Он — лицо киевского режима. Зеленский — нос, а Арестович — лицо.