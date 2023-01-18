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НовостиЗвезды18 января 2023 14:41

Актрису Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника

Тур со спектаклем "Новогодний переполох", где должна была играть Лариса Удовиченко, пройдет без артистки
Владимир РОМАНЕНКО
Тур со спектаклем "Новогодний переполох", где должна была играть Лариса Удовиченко, пройдет без артистки

Тур со спектаклем "Новогодний переполох", где должна была играть Лариса Удовиченко, пройдет без артистки

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народную артистку России Ларису Удовиченко положили в больницу с переломом позвоночника. Об этом свидетельствует информация на сайте регионального отделения билетного оператора "Кассир.ру".

"Уважаемые зрители! С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу", - говорится в публикации.

Также уточняется, что спектакль "Новогодний переполох" с ее участием в Петрозаводске прошел с заменой, как и весь последующий тур, где актриса должна была играть.

Напомним, Лариса Удовиченко прокомментировала сайту KP.RU слухи о том, что она эмигрировала во Францию. В последние дни октября 2022 года по Сети гуляли слухи о том, что 67-летняя актриса окончательно перебралась жить на Лазурный берег. Якобы артистка владеет домиком в Ницце, и решила там осесть. Звезда «Места встречи изменить нельзя» назвала эту новостью глупостью. И сообщила, что предпочитает не путать туризм с эмиграцией.