Актрису Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника

Тур со спектаклем "Новогодний переполох", где должна была играть Лариса Удовиченко, пройдет без артистки Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народную артистку России Ларису Удовиченко положили в больницу с переломом позвоночника. Об этом свидетельствует информация на сайте регионального отделения билетного оператора "Кассир.ру".

"Уважаемые зрители! С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу", - говорится в публикации.

Также уточняется, что спектакль "Новогодний переполох" с ее участием в Петрозаводске прошел с заменой, как и весь последующий тур, где актриса должна была играть.

Напомним, Лариса Удовиченко прокомментировала сайту KP.RU слухи о том, что она эмигрировала во Францию. В последние дни октября 2022 года по Сети гуляли слухи о том, что 67-летняя актриса окончательно перебралась жить на Лазурный берег. Якобы артистка владеет домиком в Ницце, и решила там осесть. Звезда «Места встречи изменить нельзя» назвала эту новостью глупостью. И сообщила, что предпочитает не путать туризм с эмиграцией.