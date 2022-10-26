Ницца, дом с прислугой: Удовиченко честно ответила на вопрос о переезде на Лазурный берег

Лариса Удовиченко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лариса Удовиченко прокомментировала слухи о том, что она эмигрировала во Францию. В последние дни по Сети упорно гуляли слухи о том, что 67-летняя актриса окончательно перебралась жить на Лазурный берег. Якобы артистка владеет домиком в Ницце, и решила там осесть. Звезда «Места встречи изменить нельзя» назвала эту новостью глупостью. И сообщила, что предпочитает не путать туризм с эмиграцией.

– Даже если бы мне подарили на Лазурном берегу дом и обслугу, я все равно бы туда не переехала. Потому что одно дело красиво проехать на машине вдоль побережья, но совсем другое – жить там постоянно. Скука смертная! – заявила Удовиченко журналистам. - К тому же у меня и так есть жилье в Болгарии. Я приезжаю туда отдыхать летом, но не живу всегда.

Апартаменты в одном из элитных комплексов Болгарии актриса купила несколько лет назад. Ее соседями по дому являются Надежда Бабкина, Лера Кудрявцева, Лолита и другие звезды.

А вот кто из звезд совершенно точно владеет недвижимостью на Лазурном берегу, так это телеведущая Татьяна Веденеева. До пандемии коронавируса звезда программы «Спокойной ночи, малыши!» жила на две страны: у нее есть квартира в Москве, дом в Подмосковье и апартаменты на южном берегу Франции. Недвижимость в Европе она называла своей дачей. И говорила, что чувствует себя на Лазурном берегу как дома, поскольку там живет много русских. По ее словам почти половина недвижимости на юге Франции скуплена иностранцами, в том числе россиянами. Цены на апартаменты на побережье Средиземного моря ниже, чем на квартиры в Москве.

У Татьяны Веденеевой есть недвижимость во Франции. Фото: Евгения ГУСЕВА

- На юге Франции как минимум половина солидной недвижимости принадлежит иностранцам, русским в том числе. До пандемии в сезон три самолета в день были забиты битком, ведь цены на квартиры в Ницце даже на первой береговой линии ниже, чем на квартиры в Москве, - рассказывала Веденеева. - В общем, это моя дача.

Правда, теперь, когда российские банковские карты за границей не работают, а постоянно летать в Европу – накладно, многие звезды всерьез задумались о том, что они могут лишиться своей европейской недвижимости. Еще в мае актриса Вера Сотникова рассказывала, что ее квартиру в Каннах опечатали за неуплату коммунальных платежей.

Вера Сотникова - владелица квартиры в Каннах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актриса признается, что во время пандемии едва не лишилась квартиры. Из-за коронавируса она не смогла вовремя приехать и оплатить коммунальные счета. У Сотниковой накопился долг, и французские власти просто сменили замки в ее апартаментах, чтобы она не могла туда попасть.

- Из-за задолженности по квартире в ней поменяли замок – оказывается, там имеют на это право. Я офигела! Чтобы поменять замок, нужно было к ним поехать, заплатить за квартиру, оплатить штраф, судебных приставов, сам замок. А я из-за пандемии не могла этого сделать, - негодовала Сотникова.

К слову, уже известны многочисленные случаи, когда российским гражданам во Франции и в Монако блокируют банковские счета и отказываются продлевать вид на жительство, вынуждая их уехать.