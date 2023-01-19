Илон Маск спросил в Твиттере, должен ли Давосский экономический форум руководить всем миром

Илон Маск создал в Твиттере опрос о Давосе и мировом правительстве. Фото: REUTERS

Миллиардер Илон Маск, владелец социальной сети Twitter, создал опрос о мировом правительстве, на роль которого предложил Всемирный экономический форум в Давосе. Маск спросил пользователей Twitter, должен ли ВЭФ «контролировать мир».

Почти 90 процентов принявших участие в опросе пользователей соцсети ответили на этот вопрос отрицательно.

При этом сам Илон Маск считает, что давосский форум «все больше становится неизбранным мировым правительством, которое люди никогда не просили и не хотят» и заявил, что отказался от приглашения принять участие в ВЭФ, так как оно «звучало скучно».

Напомним, ВЭФ-2023 проходит в Давосе 16-20 января.

Как и почему Всемирный экономический форум в Давосе стал еще одним глобальным инструментом борьбы с Россией, читайте здесь на KP.RU.

Тайны Давосского форума: на вечеринку «тайного мирового правительства» слетелись эскортницы со всего мира. Однако на собрание этого «кружка глобалистов» не приедут лидеры России, Китая и ЮАР. Подробности.