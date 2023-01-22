Десять человек погибли в пригороде Лос-Анджелеса во время празднования китайского Нового года Фото: REUTERS

В городе Монтерей-Парк под Лос-Анджелесом во время стрельбы погибли десять человек.

Как передает RMG News, инцидент в субботу, 21 января, произошел в ходе празднования китайского Нового года рядом с магазином. Еще девять человек получили ранения.

В свою очередь BNO News пишет, что в результате стрельбы были ранены 16 человек. При этом издание отмечает, что точное количество погибших пока неизвестно. По информации агентства, несколько пострадавших были обнаружены в здании одного из предприятий, принадлежащих выходцам из Азии.

Напомним, 1 января этого года неизвестный устроил стрельбу на новогодних гуляниях в Соединенных Штатах. Инцидент произошел в городе Мобил, расположенном в штате Алабама. По предварительным данным, в результате беспорядочного огня пострадали не меньше десяти человек, еще трое погибли. Возникла паника и люди обратились в бегство.

В ноябре 2022 около десяти человек погибли в результате стрельбы в магазине Walmart в штате Вирджиния.