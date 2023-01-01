Неизвестный открыл стрельбу по толпе на новогодних гуляниях в США, есть погибшие

Услышав стрельбу, люди запаниковали и обратились в бегство Фото: REUTERS

Неизвестный устроил стрельбу на новогодних гуляниях в Соединенных Штатах. Об этом сообщается в телеграм-канале RT в воскресенье, 1 января 2023 года.

Инцидент произошел в городе Мобил, расположенном в американском штате Алабама. По предварительным данным, в результате беспорядочного огня пострадали не меньше 10 человек, еще трое погибли. Возникла паника и люди обратились в бегство.

Данные о происшествии уточняются. В частности, пока ничего не известно о личности преступника и его судьбе.

Отметим, что это не первый подобный инцидент в городе Мобил. Так, матч по американскому футболу на стадионе Лэдд-Пиблс в штате Алабама прервался из-за стрельбы.

Звуки выстрелов спровоцировали панику среди зрителей и участников игры. Большинство из них побежали в поисках укрытия, а некоторые приняли положение лежа, чтобы в них было сложнее попасть.