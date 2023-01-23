Песков объяснил отсутствие документа о завершении частичной мобилизации

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие документа о завершении частичной мобилизации, уточнив, что кроме призыва, который уже был завершен, данный документ включает и другие задачи, необходимые Министерству обороны РФ и они реализуются.

Песков отметил, что призыв, который осуществлялся в рамках частичной мобилизации, проводился «до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач». «Минобороны рапортовало о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен», - заявил представитель Кремля.

При этом, по его словам, за исключение призыва на военную службу документ о частичной мобилизации включает в себя и другие мероприятия, которые необходимы «для обеспечения выполнения задач вооруженных сил». «В этой части это продолжает работать», - отметил он.

Напомним, ранее Песков призвал граждан не придавать значения сообщениям о продолжении мобилизации, появившимся ранее в Telegram-каналах, а позже отметил, что заявления о новой волне мобилизации «искусственно будируют» из-за рубежа.