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НовостиОбщество9 января 2023 10:29

Песков призвал не придавать значения заявлениям Telegram-каналов о "продолжении мобилизации"

Представитель Кремля указал на необходимость доверять первоисточникам
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков призвал не придавать значения заявлениям Telegram-каналов о "продолжении мобилизации"

Песков призвал не придавать значения заявлениям Telegram-каналов о "продолжении мобилизации"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не придавать значения заявлениям о продолжении мобилизации, которые появились накануне в Telegram-каналах в период новогодних праздниках, указав также на необходимость доверять первоисточникам, которым является официальная власть

«Не нужно придавать такое значение, в целом, Telegram -каналам … Первоисточником является официальная власть во главе с президентом РФ. Не нужно преувеличивать Telegram -каналы», - заявил представитель Кремля в понедельник, 9 января, комментируя появление в Telegram -каналах заявлений о грядущем продолжении мобилизации в стране.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что от частичной мобилизации в России были освобождены более 830 тысяч человек, уточнив, что это было необходимо для поддержания российской экономики. Глава военного ведомства также сообщил, что на военную службу призвано 300 тысяч запасников.