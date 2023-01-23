Главы МИД Евросоюза обсудят выделение нового транша помощи Украине в 500 миллионов евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы МИД стран Евросоюза обсудят в понедельник, 23 января, в Брюсселе возможность нового транша помощи Украине на сумму 500 миллионов евро, об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"… В Брюсселе мы обсудим возможность выделения нового транша помощи Украине на 500 миллионов евро", - сообщила Колонна представителям СМИ в Брюсселе.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в настоящее время у ЕС есть несколько вариантов в отношении того, как поступить с замороженными активами РФ на сумму 300 миллиардов долларов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 января 2023 года публикует сайт KP.RU.