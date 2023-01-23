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НовостиПолитика23 января 2023 9:30

В Евросоюзе рассказали о нескольких вариантах использования российских активов

Речь идет о сумме 300 миллиардов долларов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
В Евросоюзе рассказали о нескольких вариантах использования российских активов

В Евросоюзе рассказали о нескольких вариантах использования российских активов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в настоящее время у ЕС есть несколько вариантов в отношении того, как поступить с замороженными активами РФ на сумму 300 миллиардов долларов.

"Сейчас у нас есть российские активы на 300 миллиардов евро… я выступал за то, чтобы что-то с ними предпринять в соответствии с правовыми принципами. У нас есть несколько вариантов на столе", - уточнил Мишель в интервью испанскому изданию Mundo, не озвучив эти варианты.

Также он добавил, замороженные российские активы и возможность их конфискации и использования для оплаты восстановления Украины выступают "ключевым вопросом".

Ранее стало известно, что Европейский союз заморозил российские активы на общую сумму 68 миллиардов евро, большая часть из которых находится в Бельгии. Об этом сообщало издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.