В Евросоюзе рассказали о нескольких вариантах использования российских активов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в настоящее время у ЕС есть несколько вариантов в отношении того, как поступить с замороженными активами РФ на сумму 300 миллиардов долларов.

"Сейчас у нас есть российские активы на 300 миллиардов евро… я выступал за то, чтобы что-то с ними предпринять в соответствии с правовыми принципами. У нас есть несколько вариантов на столе", - уточнил Мишель в интервью испанскому изданию Mundo, не озвучив эти варианты.

Также он добавил, замороженные российские активы и возможность их конфискации и использования для оплаты восстановления Украины выступают "ключевым вопросом".

Ранее стало известно, что Европейский союз заморозил российские активы на общую сумму 68 миллиардов евро, большая часть из которых находится в Бельгии. Об этом сообщало издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.