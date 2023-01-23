Алишер Усманов уходит на пенсию

Алишер Усманов. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

Российский бизнесмен Алишер Усманов известил Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о том, что он уходит на пенсию и попросил освободить его от членства в организации. Об этом сообщает РБК.

Как следует из заявления, предприниматель намерен отойти от активной деятельности, что и стало причиной просьбы о выходе из РСПП, говорится в публикации.

Официального подтверждения данной информации пока не последовало. Опровержений со стороны Усманова или РСПП также к текущему моменту не появлялось.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в 2020 году Алишер Усманов рассказал о том, кто может стать его наследниками. На вопрос о "преемственности" бизнесмен ответил, что "жизнь не вечна" и он готов поделится наследством с теми, кто помогал ему. В частности, он сообщил, что хочет "помочь своей семье и своим топ-менеджерам", поделив между ними его акции.