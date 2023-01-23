Пушилин заявил, что добыча соли будет восстановлена в Соледаре Фото: REUTERS

Предприятие «Артемсоль» в Соледаре и соляные шахты города будут восстановлены, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«В плане восстановления мы видим, что предприятие «Артемсоль» абсолютно точно будет восстановлено, соляные шахты будут работать», - сообщил Пушилин.

Он подчеркнул, что у нас хватает опыта, специалистов, и есть экономическая целесообразность, чтобы эти предприятия работали.

Как писал сайт KP.RU, 19 января 2023 года командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков, комментируя обстановку в Соледаре на 18 января 2023 года, сообщил, что офицеры украинских вооруженных формирований покинули Соледар задолго до того, как город был окружен и взят российскими войсками.

Он заявил, что зачистка Соледара практически завершена.

Новиков отметил, что в плен сдались лишь немногие участники украинских вооруженных формирований.

Он уточнил, что среди пленных нет офицеров ВСУ, так как те «бросили свой личный состав и задолго до окружения, задолго до взятия Соледара сбежали».