Спецназовец сообщил, что офицеры ВСУ сбежали еще до взятия Соледара

Российский командир спецназа рассказал, что среди пленных украинцев в Соледаре нет ни одного офицера. Фото: REUTERS

Офицеры украинских вооруженных формирований покинули Соледар задолго до того, как город был окружен и взят российскими войсками. Об этом заявил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай», комментируя в интервью ТАСС обстановку в Соледаре на 18 января 2023 года.

По словам Новикова, зачистка Соледара практически завершена. Командир спецназа сообщил, что в плен сдались лишь немногие участники украинских вооруженных формирований. Он уточнил, что среди пленных нет офицеров ВСУ, так как те «бросили свой личный состав и задолго до окружения, задолго до взятия Соледара сбежали».

Подробности о том, как украинские офицеры в Соледаре бросили своих солдат и сбежали, читайте здесь на KP.RU.

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Тем временем российский военный рассказал о пытках в плену на Украине. Как отметил солдат, жестоким издевательствам подвергались российские офицеры.

Также сообщалось, что добровольцам штурмовых отрядов удалось освободить населенный пункт Соль в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 января сообщили в Министерстве обороны России.