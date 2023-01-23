Илон Маск оценил итоги форума в Давосе одним смайликом

Илон Маск Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск в Twitter прокомментировал итоги Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

По его словам, чтобы описать результаты мероприятия, достаточно всего одного эмодзи – и это "спящий" смайлик.

Как ранее писал сайт KP.RU, Илон Маск создал опрос о мировом правительстве, на роль которого предложил Всемирный экономический форум в Давосе. Маск спросил пользователей Twitter, должен ли ВЭФ "контролировать мир".

Почти 90% принявших участие в опросе пользователей соцсети ответили на этот вопрос отрицательно.

При этом сам Илон Маск считает, что давосский форум "все больше становится неизбранным мировым правительством, которое люди никогда не просили и не хотят" и заявил, что отказался от приглашения принять участие в ВЭФ, так как оно "звучало скучно".

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