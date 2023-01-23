Пушилин сообщил о массовой переброске резервов ВСУ в Артемовск и Марьинку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины начали массовую переброску резервов в Артемовск и Марьинкув Донецкой народной республике, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Помимо массовой переброски резервов в Артемовск противник также сконцентрировался на переброске резервов в Марьинку. Он пытается всеми способами затянуть наше продвижение», – сказал политик в эфире «Первого канала».

Несмотря на это, отметил врио главы ДНР, российские войска на Марьинском направлении продолжают продвижение.

Напомним, накануне офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины начали переброску западной бронетехники в район Сватово в ЛНР. По его словам, ВСУ также задействовали два железнодорожных состава для переброски бронетехники в Купянск Харьковской области.