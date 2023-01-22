Офицер ЛНР Марочко сообщил о переброске ВСУ западной техники под Сватово Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины начали переброску западной бронетехники в район Сватово в Луганской народной республике, сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населенного пункта Сватово», – сказал он в беседе с ТАСС.

По словам офицера НМ ЛНР, ВСУ также задействовали два железнодорожных состава для переброски бронетехники в Купянск Харьковской области.

Напомним, накануне января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об активизации боевых столкновений между ВСУ и российскими войсками в районе города Гуляйполя в Запорожской области.

Сайт KP.RU писал об изменении ситуации на передовой конфликта: Украина спешно перебрасывает войска, а Россия ведет к генеральному сражению.