В США предупредили Украину о надвигающейся катастрофе из-за европейских кредитов Фото: REUTERS

Кредиты Украины от стран Европейского союза могут привести страну к экономической катастрофе, считают в США.

Как пишет газета Politico, европейские лидеры «трубят о своих кредитах Украине в размере 18 миллиардов евро в 2023 году как об инструменте для поддержания макрофинансовой стабильности страны». В то же время по мере усиления давления на экономику страны реальное воздействие финансовой поддержки Европы не такое оптимистичное, отмечается в сообщении.

Кроме того, считают авторы статьи, Киеву придется запустить печатный станок для финансирования ежедневных коммунальных услуг. Они отметили, что

Украина отложила выплаты до 2024 года по своему долгу в 20 миллиардов евро перед международными инвесторами, а дефицит бюджета только в этом году должен составить около 40 миллиардов евро только в 2023 году", — резюмировалось в материале.

По мнению авторов публикации, восстановлению украинской экономики помогут не многомиллиардные кредиты от ЕС, а сделка по реструктуризации долга и выделение десятков миллиардов евро в виде безвозмездных грантов.

Как писал сайт KP.RU, Европейский союз во вторник, 17 января 2023 года, перевел Киеву три миллиарда евро, которые стали первым траншем в рамках программы кредитной макрофинансовой помощи Украине на общую сумму 18 миллиардов евро.

Напомним, в ноябре 2022 года Еврокомиссия предложила новую программу кредитной поддержки Украине на общую сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Тогда уточнялось, что ЕС собирается перечислить первые средства уже в январе этого года.