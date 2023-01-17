ЕС перевел Украине первый транш на три млрд евро в рамках программы помощи на 2023 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз во вторник, 17 января 2023 года, перевел Киеву 3 млрд евро, которые стали первым траншем в рамках программы кредитной макрофинансовой помощи Украине на общую сумму 18 млрд евро. Об этом заявила пресс-служба Еврокомиссии.

«Евросоюз направил во вторник первый транш помощи в 3 млрд евро из программы макрофинансовой помощи объемом 18 млрд», - сказано в сообщении пресс-служба.

Напомним, в ноябре 2022 года Еврокомиссия предложила новую программу кредитной поддержки Украине на общую сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Тогда уточнялось, что Европейский союз собирается перечислить первые средства уже в январе 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 16 января, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Европейский союз подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 млрд евро макрофинансовой помощи.

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