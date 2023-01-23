FT: противоречия подрывают единство США с их союзниками

В альянсе западных стран присутствуют "открытые разногласия" в вопросах поставок военной помощи Украине, пишет колумнист Financial Times Рахман Фото: REUTERS

Между США и их союзниками растут противоречия, которые подрывают единство позиций стран. Такое мнение выразил эксперт газеты Financial Times Гидеон Рахман, отметив, что в 2023 году поддерживать отношения союзным государствам будет сложнее. "В этом году будет значительно сложнее поддерживать единство развитых демократий. Активное и вовлеченное лидерство США было решающим для ответа демократического мира на российско-китайское партнерство. Но между Вашингтоном и его союзниками возникает серьезная напряженность", - пишет колумнист. По его наблюдениям, в альянсе западных стран присутствуют "открытые разногласия" в вопросах поставок военной помощи Украине, которые поднимались на совещании НАТО на базе Рамштайн 20 января 2023 года. В тот момент Германия "оказала сопротивление сильному давлению" по касательно передачи танков Leopard Украине. Также автор статьи упоминает противоречивые отношения к политике сотрудничества с Китаем. Он отмечает, что "конфронтационные" формулировки и отношение к КНР стали "обычным делом" в политике США, в то время как большинство европейских и азиатских правительств придерживаются более осторожного подхода.

Напомним, глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны избегать повторения ошибок, допущенных ими в отношениях с Россией, чтобы ограничить зависимость от Китая. Он подчеркнул, что зависимость от Китая и России угрожает безопасности альянса.

Он подчеркнул, что в НАТО "видели эту проблему с Россией, это не просто коммерческое решение, это связано с нашей безопасностью. Зависимость ресурсов от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с Китаем", - сказал Столтенберг.

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