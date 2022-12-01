Генсек НАТО Столтенберг призвал не повторять "ошибку" с Россией и вступать в зависимость от КНР

Глава НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что зависимость от Китая и России угрожает безопасности альянса Фото: REUTERS

Страны НАТО должны избегать повторения ошибок, допущенных ими в отношениях с Россией, чтобы ограничить зависимость от Китая, заявил глава альянса Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в интервью изданию Bloomberg. Он подчеркнул, что зависимость от Китая и России угрожает безопасности альянса.

"Я верю в свободную торговлю, и государства-члены должны продолжать торговать с Китаем, но мы не можем принимать эти решения, основываясь только на коммерческих соображениях", — заявил генеральный секретарь НАТО после того, как министры иностранных дел обсудили отношения с Китаем и конфликт России с Украиной.

Он подчеркнул, что в НАТО "видели эту проблему с Россией, это не просто коммерческое решение, это связано с нашей безопасностью. Зависимость ресурсов от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с Китаем", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, вчера сайт KP.RU писал, что Столтенберг на встрече стран альянса подчеркнул важность решения снизить свою зависимость от Китая и других "авторитарных режимов".

Тем не менее политика НАТО в отношении Китая вызвала раскол в альянсе. Такое мнение выразила обозреватель газеты Politico Лили Байер. По ее словам, в Североатлантическом альянсе разделились мнения: сдерживать КНР или сохранить экономические связи.