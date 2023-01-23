Захарова заявила об ответных мерах против французских СМИ из-за блокировки счетов RT France Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решительные ответные меры последуют в отношении французских СМИ после блокировки счетов RT France и прекращения трансляции трёх российских телеканалов спутниковым оператором Eutelsat, об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Москве с возмущением восприняли очередные шаги Парижа, направленные на последовательное выдавливание российских СМИ из западного информпространства», - сказала Захарова.

Дипломат отметила, что «вновь наблюдаем вопиющее поведение западных элит, пытающихся любыми методами отрезать народы своих стран от альтернативных точек зрения, заставить воспринимать транслируемую Вашингтоном и Брюсселем информацию как единственно верную, как истину в последней инстанции».

Она подчеркнула, что только боязнью правды можно объяснить навязчивое стремление запретить, отменить, вычеркнуть все русское; давление на СМИ.

Захарова заявила, «как говорят у нас, что посеете, то и пожнете. Решительные ответные меры в отношении французских СМИ неизбежно последуют».

Как писал сайт KP.RU, 17 января 2023 года Мария Захарова заявила, что ОБСЕ занимается дипломатией «политических трупов», указав на то, что ее уполномоченных не слышно.

Дипломат указала, что ОБСЕ перестала реагировать на материалы, отправленные от Москвы.

Захарова отметила, что они назвали тихой дипломатией, но на самом деле это такая дипломатия, простите меня, уже политических трупов. Уполномоченные, которые занимаются тем или иным мандатом, мертвы, их не слышно и не видно. И, к сожалению, это не нейтральный процесс.

Она подчеркивала, что внутри ОБСЕ сейчас можно увидеть процессы, которые связаны «с полной деградацией этой структуры».

29 ноября 2022 года Захарова сказала, что власти России отмечают высочайший уровень враждебности и токсичности США на всех направлениях.

По словам дипломата, США ведут против России тотальную гибридную войну, в рамках которой стремятся навредить Москве везде, где только возможно.

Она уточнила, что это касается и сферы контроля над вооружениями, где РФ констатирует постоянные попытки США «подправить» установленный им баланс и изменить его в свою пользу.