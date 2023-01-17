Захарова заявила, что ОБСЕ занимается дипломатией политических трупов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается дипломатией «политических трупов», указав на то, что ее уполномоченных не слышно.

Захарова заявила о том, что с приходом на пост главы ОБСЕ по свободе СМИ Терезы Рибейру она думает о том, что был в целом изменен «вектор внутри самой организации, внутри ее секретариата, внутри ее председательства, - произошли кардинальные изменения».

Дипломат указала на то, что ОБСЕ перестала реагировать на материалы, отправленные от Москвы. «Они назвали тихой дипломатией, но на самом деле это такая дипломатия, простите меня, уже политических трупов... Уполномоченные, которые занимаются тем или иным мандатом, мертвы, их не слышно и не видно. И, к сожалению, это не нейтральный процесс», - заявила она.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, внутри ОБСЕ сейчас можно увидеть процессы, которые связаны «с полной деградацией этой структуры».

Предшественника Рибейру Арлема Дезире она назвала «человеком, который, действительно, старался посмотреть на вещи объективно», подчеркнув также на то, что он пользовался материалами, которые представляла Москва для отчетов.

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