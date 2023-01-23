На всех АЭС Украины начали работу сотрудники МАГАТЭ Фото: REUTERS

Постоянные миссии МАГАТЭ приступили к работе на всех атомных электростанциях Украины, об этом сообщила украинская компания «Энергоатом».

«На всех украинских атомных станциях теперь работают постоянные миссии МАГАТЭ», - говорится в сообщении компании.

В компании отметили, что представители МАГАТЭ прибыли на все украинские АЭС за прошедшую неделю.

В «Энергоатом» пояснили, что сейчас специалисты начали работу на ХАЭС (Хмельницкой АЭС), и теперь постоянные миссии будут работать на Ровенской, Чернобыльской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС.

Как писал сайт KP.RU, 20 января 2023 года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что необходимо срочно создавать зоны защиты вокруг Запорожской атомной электростанции, указав на «ухудшения ситуации».

По его мнению, ситуация вокруг Запорожья становится хуже.

Он отметил, что по мере развития конфликта, ситуация на восточном фронте накаляется.

Гросси также заявил, что продвигается к данной цели «не так быстро, как того ожидал», а создание зоны защиты на Запорожской АЭС, по его мнению, в первую очередь требует политической воли.

Он отметил, что многие европейские политики поддерживают данную идею.

17 января 2023 года Владимир Рогов в минувший в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что Запорожская АЭС переводится на мирный режим эксплуатации.

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