Нурсултана Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце

Операция прошла успешно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачи выписали 82-летнего первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева после проведения операции на сердце в Национальном научном кардиохирургическом центре в Астане. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в медицинском центре.

«Он выписан в связи со стабилизацией и улучшением его состояния», - приводит ТАСС заявление, сделанное в кардиохирургическом центре.

Как писал сайт KP.RU, в минувшую пятницу, 20 января, казахстанский медиа-менеджер Александр Аксютиц, сообщил о госпитализации Нурсултана Назарбаева, уточнив, что экс-главе республике, вероятно, будут проводить операцию на сердце, а позже пресс-секретарь политика Айдос Укибай, сообщил, первый президент Казахстана перенес операцию на сердце, заявив также, что операция прошла успешно, угрозы для жизни нет.

Напомним, Нурсултан Назарбаев занимал должность президента Казахстана свыше 30 лет, объявив о своем уходе с поста главы государства в марте 2019 года.