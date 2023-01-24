Биржевые цены на бензин и дизтопливо в России упали до многолетних минимумов

Биржевые цены на бензин и дизель в России упали до многолетних минимумов Фото: Евгения ГУСЕВА

Стоимость бензина и дизельного топлива на российской бирже СПбМТСБ упала до многолетних минимумов. Об этом сообщает "Коммерсант".

Так, бензин Аи-92 в понедельник, 23 января 2023 года, продавался по цене 33 тысячи рублей за тонну, Аи-95 – по 37,8 тысячи рублей за тонну. Это минимум с 2016 года.

Дизель также демонстрирует рекордное снижение. Его стоимость опустилась до 38,9 тысячи рублей за тонну, что произошло впервые с 2017 года.

Эксперты полагают, что этому способствовали несколько факторов. Одним из них стало сезонное снижение спроса, другим – ожидаемое эмбарго "Большой семерки" на импорт российских нефтепродуктов, которое должно вступить в силу 5 февраля 2023 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, Евросоюз окончательно утвердил потолок цен на нефть, происхождением из России. Он составил 60 долларов за баррель и вступил в силу с 5 декабря 2022 года. Ограничение по нефтепродуктам должно начать действовать 5 февраля 2023 года, однако его окончательные критерии так и не сформированы.