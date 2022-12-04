ЕС окончательно утвердил потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель . Фото: REUTERS

Евросоюз окончательно утвердил потолок цен на нефть, происходящую из России. Соответствующий релиз опубликован в официальном журнале ЕС совместно с таблицей, в которой указана предельная цена на российскую нефть. Согласно документу, она составляет 60 долларов за баррель, пишет РИА Новости.

Сообщается, что потолок цен на сырую нефть вступает в силу с 5 декабря 2022 года, а на нефтепродукты – с 5 февраля 2023 года. При этом предполагается наличие определенного переходного периода. Так, для судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января, будет предусмотрена отсрочка в 45 дней.

Ранее экономист Чирков описал последствия введения потолка цен на российскую нефть. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем аналитики объяснили, почему события вряд ли станут развиваться по придуманному западными чиновниками плану.

Глава комитета российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что потолок цен на российскую нефть ставит под удар энергобезопасность ЕС. Европа вводит лимит цен ради удовлетворения амбиций США, заявил парламентарий.

Ранее в США заявили, что потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель и может пересматриваться, а обозреватель Oil Price допустила, что потолок цен на нефть может увеличить доходы России.