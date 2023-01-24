Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 января 2023 6:43

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об отставке

Тимошенко поблагодарил Зеленского за «возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Кирилл Тимошенко

Кирилл Тимошенко

Фото: Кадр видео

Заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко написал заявление об отставке, сообщив об этом в своем Telegram-канале, а также опубликовав свою фотографию с заявлением об увольнении по собственному желанию.

В своем сообщении Тимошенко поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского «за доверие», а также за «возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту». «Спасибо каждому главе областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно круты. Вы настоящие воины света!» - написал замглавы президентского офиса, не сообщив при этом о причинах увольнения.

Напомним, днем ранее, 23 января, Зеленский анонсировал кадровые перестановки на Украине на разных уровнях власти, отметив, что ротация затронет и правоохранительную систему. Тогда же появилось сообщение о том, что может быть уволен замруководителя президентского офиса Кирилл Тимошенко, а его место займет глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.