Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об отставке

Кирилл Тимошенко Фото: Кадр видео

Заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко написал заявление об отставке, сообщив об этом в своем Telegram-канале, а также опубликовав свою фотографию с заявлением об увольнении по собственному желанию.

В своем сообщении Тимошенко поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского «за доверие», а также за «возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту». «Спасибо каждому главе областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно круты. Вы настоящие воины света!» - написал замглавы президентского офиса, не сообщив при этом о причинах увольнения.

Напомним, днем ранее, 23 января, Зеленский анонсировал кадровые перестановки на Украине на разных уровнях власти, отметив, что ротация затронет и правоохранительную систему. Тогда же появилось сообщение о том, что может быть уволен замруководителя президентского офиса Кирилл Тимошенко, а его место займет глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.