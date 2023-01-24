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НовостиПолитика23 января 2023 23:31

Зеленский объявил о кадровых перестановках чиновников и правоохранителей

Ожидаются отставки чиновников на различных уровнях власти
Мария ПАВЛОВА
Зеленский запланировал кадровые перестановки.

Зеленский запланировал кадровые перестановки.

Фото: REUTERS

Кадровые перестановки на разных уровнях власти ожидаются на Украине, ротация затронет также и правоохранительную систему. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ и Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Сообщается, что может быть уволен замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко, а его место может занять Алексей Кулеба, глава Киевской областной военной администрации. Также не исключается отставка как минимум одного министра, глав нескольких областных военных администраций и ряда чиновников на подконтрольных Украине территориях Запорожской и Херсонской областей.

Тем временем Зеленский ввел санкции против 22 представителей Русской православной церкви. Рестрикции предполагают лишение украинских наград, блокирование счетов, прекращение сотрудничества и другие ограничения.

Ранее Зеленский устроил чистку в рядах Службы безопасности Украины. Зачем ему это понадобилось, читайте здесь на KP.RU.