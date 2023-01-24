Постпред США при ООН прервала репортера на словах о роли Вашингтона в украинском конфликте Фото: REUTERS

Постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд дала интервью корреспонденту BBC в Нью-Йорке Лоре Тревельян, во время которого журналистка предположила, что Вашингтон продлевают украинский конфликт, поставляя Киеву вооружение, но дипломат не дала ей договорить, обвинив в продолжающемся кризисе Москву.

Тревельян в ходе интервью заявила, что лидеры стран Африки хотят прекращения украинского конфликта путем переговоров, однако Вашингтон не могут пообещать им этого. В ответ постпред США заявила, что «только Россия может им это обещать».

«Но США продлевают войну, вооружая Украину, так что...», - начала свою фразу журналистка.

В итоге дипломат не дала журналистке закончить фразу, заявив, что Москва продлевает кризис, продолжая нападать на Украину, тогда как Вашингтон взял на себя обязательство помочь Киеву защититься.

Напомним, днем ранее, 23 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США переходят все «красные линии», угрожая другим странам, чтобы те не работали с Россией.