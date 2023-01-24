Семь человек погибли в результате стрельбы на праздновании китайского Нового года в Калифорнии Фото: REUTERS

По меньшей мере семь человек стали жертвой двух инцидентов со стрельбой в американском городе Халф-Мун-Бэй, расположенном в штате Калифорния. Об этом сообщает местное подразделение телеканала NBC.

Как передает источник телеканала, жертвами массовой стрельбы были китайские работники фермы. Отмечается, что изначально нападавший застрелил четверых человек, после чего скрылся, а позже начал стрелять в другом месте, убив еще троих человек.

Правоохранительные органы задержали 67-летнего подозреваемого азиатского происхождения, но на данный момент личность задержанного не раскрывается. Сейчас ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Напомним, днем ранее, 23 января, появилось сообщение о двух учащихся, погибших в результате стрельбы в школе в штате Айова в США. Сообщалось, что дин из сотрудников школы получил серьезное ранение. Представитель полицейского управления Пол Парицек заявил, что огонь открыли во время проведения в школе программы для трудных подростков и уже задержаны трое подозреваемых.