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НовостиВ мире24 января 2023 0:49

В штате Айова два ученика погибли при стрельбе в школе

Стрельба началась во время проведения программы для трудных подростков
Мария ПАВЛОВА
Двое учеников погибли при стрельбе в американской школе.

Двое учеников погибли при стрельбе в американской школе.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Двое учащихся погибши в результате стрельбы в школе в штате Айова в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию местных правоохранительных органов.

Сообщается, что один из сотрудников школы получил серьезное ранение.

«Он находится в операционной», - сообщил представитель полицейского управления Пол Парицек.

Стрельба началась во время проведения в школе программы для трудных подростков. Пол Парицек сообщил, что трое подозреваемых задержаны.

Ранее сайт KP.RU писал, что трагедией закончилось празднование Китайского нового года в американском городе Монтерей-Парк, что рядом с Лос-Анджелесом. Неизвестный в черной куртке, шапке и очках устроил стрельбу в танцевальной студии Star Ballroom, его жертвами стали 10 человек, еще несколько человек были ранены.

Позже правоохранительные органы сообщили, что подозреваемый в убийстве десяти человек в Монтерей-Парке в США найден мертвым. Мужчина оказался причастен еще к одному инциденту в танцевальной школе соседнего города.