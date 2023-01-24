Посол РФ Липаев: Запад планирует предоставить Эстонии оружие, которое будет угрожать Петербургу Фото: REUTERS

Запад планирует предоставить Эстонии оружие, которое будет угрожать Санкт-Петербургу, об этом заявил посол РФ в Эстонии Владимир Липаев в эфире «Соловьев Live».

«Эстония активно вооружается, не понятно, правда, зачем», - отметил Липаев.

Он пояснил, что сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия.

Дипломат сказал, что невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?

По словам Липаева, «у англосаксов был интерес» создать в Эстонии «антироссийский форпост» для экономического, политического, культурного и военного давления.

Как писал сайт KP.RU, Владимир Липаев заявлял, что в Эстонии сформировался пещерный уровень русофобии, все контакты с российским посольством отслеживаются тайной полицией, в таких условиях отношения на уровне послов поддерживать не имеет смысла.

Он отметил, что эстонская дипломатия показала себя совершенно недоговороспособной, не восприимчивой к каким-либо логическим аргументам. Она... проникнута какой-то пещерной русофобией.

Дипломат уточнил, что Таллин взял курс на эстонизацию русскоязычых жителей страны иезуитскими методами, чтобы через два поколения полностью ассимилировать их.

Ранее стало известно, что посол России должен покинуть Таллин 7 февраля 2023 года.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как скоро состоится генеральное сражение на Украине (подробнее)