Посол РФ в Таллине Липаев назвал “пещерным” уровень русофобии в Эстонии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Эстонии сформировался пещерный уровень русофобии, все контакты с российским посольством отслеживаются тайной полицией, в таких условиях отношения на уровне послов поддерживать не имеет смысла, заявил посол РФ в Эстонии Владимир Липаев.

"Эстонская дипломатия показала себя совершенно недоговороспособной... не восприимчивой к каким-либо логическим аргументам. Она... проникнута какой-то пещерной русофобией. И почти тут не с кем сегодня разговаривать, не с кем общаться - все контакты, которые у нас должны присутствовать, являются заблокированными", - заявил Липаев в эфире "Соловьев Live".

Также он добавил, что Таллин взял курс на эстонизацию русскоязычых жителей страны иезуитскими методами, чтобы через два поколения полностью ассимилировать их.

Ранее МИД Эстонии заявил, что посол России должен покинуть Таллин 7 февраля 2023 года. В ведомстве заявили, что принимают во внимание решение Москвы.