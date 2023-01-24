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НовостиВ мире24 января 2023 9:04

Турчак предложил закрепить минимальную долю российской продукции в сетевых магазинах

Задачей парламентарий назвал поддержку российских предпринимателей в вопросе сбыта их продукции
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Андрей Турчак. Фото: Андрей Гордеев Ведомости/ТАСС

Андрей Турчак. Фото: Андрей Гордеев Ведомости/ТАСС

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал закрепить законодательно минимальную долю российской продукции на полках сетевых магазинов.

Задачей парламентарий назвал поддержку российских предпринимателей в вопросе сбыта их продукции. «Предлагаем подумать о законодательном закреплении минимальной доли отечественной продукции на полках сетевых продуктовых магазинов», - заявил вице-спикер Совета Федерации в ходе всероссийского совещания по вопросам импортозамещения.

Турчак также сообщил, что «Единая Россия» поддерживает предложение Минпромоторга РФ ставить киоски с российской продукцией у входов в торговые центры. По его словам, подобные мера дадут возможность отечественным производителям «пользоваться покупательским трафиком крупных магазинов».

Как писал сайт KP.RU, Турчак также предложил отказаться от западных стандартов, навязанных России.