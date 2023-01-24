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НовостиПолитика24 января 2023 8:52

Турчак предложил отказаться от западных стандартов, навязанных России

Необходимо снимать барьеры, сдерживающие отечественное производство
Сергей ГАПЧУК
Турчак предложил отказаться от западных стандартов, навязанных России

Турчак предложил отказаться от западных стандартов, навязанных России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Необходимо отказаться от западных регламентов и стандартов, которые навязывались России, а также снимать барьеры, сдерживающие отечественное производство, об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на всероссийском совещании по вопросам импортозамещения.

«Необходимо шаг за шагом снимать барьеры, сдерживающие отечественное производство», - сказал Турчак.

Он отметил, что речь, прежде всего, о западных регламентах и стандартах, которые навязывались нам в течение последних лет. Яркий пример здесь - это обновление экологического стандарта автомобильных двигателей.

По его мнению, «ничего страшного» из-за отказа от автомобилей стандарта «Евро-5» не произошло - Россия «не откатилась в прошлый век».

Политик подытожил, что надо провести аналогичную работу в остальных сферах. Очистить наши техрегламенты… установить свои там, где это необходимо.

Как писал сайт KP.RU, 17 января 2023 года Андрей Турчак заявил, что власти РФ должны создать условия для возвращения в страну уехавших россиян.

Он подчеркнул, что наша задача в том, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись. Это важно для экономики страны, для их семей и близких.

Политик отметил, что за исключением тех, кто позволил себе публичные выпады в отношении нашей страны и Вооруженных сил.

13 января 2023 года Турчак сообщал, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохранится.

По его словам, директива Генштаба, выпущенная в октябре 2022 года, продолжит действовать.

Он пояснял, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре прошлого года, продолжает и продолжит действовать.

Турчак уточнил, что отработали этот вопрос с Министерством обороны РФ, чтобы прекратить все спекуляции на данную тему.