Турчак предложил отказаться от западных стандартов, навязанных России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Необходимо отказаться от западных регламентов и стандартов, которые навязывались России, а также снимать барьеры, сдерживающие отечественное производство, об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на всероссийском совещании по вопросам импортозамещения.

«Необходимо шаг за шагом снимать барьеры, сдерживающие отечественное производство», - сказал Турчак.

Он отметил, что речь, прежде всего, о западных регламентах и стандартах, которые навязывались нам в течение последних лет. Яркий пример здесь - это обновление экологического стандарта автомобильных двигателей.

По его мнению, «ничего страшного» из-за отказа от автомобилей стандарта «Евро-5» не произошло - Россия «не откатилась в прошлый век».

Политик подытожил, что надо провести аналогичную работу в остальных сферах. Очистить наши техрегламенты… установить свои там, где это необходимо.

Как писал сайт KP.RU, 17 января 2023 года Андрей Турчак заявил, что власти РФ должны создать условия для возвращения в страну уехавших россиян.

Он подчеркнул, что наша задача в том, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись. Это важно для экономики страны, для их семей и близких.

Политик отметил, что за исключением тех, кто позволил себе публичные выпады в отношении нашей страны и Вооруженных сил.

13 января 2023 года Турчак сообщал, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохранится.

По его словам, директива Генштаба, выпущенная в октябре 2022 года, продолжит действовать.

Он пояснял, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре прошлого года, продолжает и продолжит действовать.

Турчак уточнил, что отработали этот вопрос с Министерством обороны РФ, чтобы прекратить все спекуляции на данную тему.