Иностранцы не спешат отказываться от своих российских патентов Фото: REUTERS

Иностранный бизнес, который из-за санкционного давления приостановил деятельность в России, при этом продолжает поддерживать действие своих патентов, об этом сообщил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» глава Роспатента Юрий Зубов.

«Для иностранцев российский рынок по-прежнему интересен и с точки зрения защиты своих разработок, и для того, чтобы разработки продолжали работать», - заявил Зубов.

Он отметил, что для некоторых крупных компаний санкционные ограничения накладывают отпечаток и они вынуждены свою работу поставить на паузу.

Глава ведомства подчеркнул, что количество иностранных заявок не увеличилось, но по поддержанию они находятся в стабильном состоянии.

Как писал сайт KP.RU, весной и летом 2022 года множество международных компаний с их товарами покинули российский рынок. Но ненадолго. Много компаний вернулись в Россию и их товары снова можно купить в нашей стране.

Как отмечалось, приобрести возможно не только по схемам серого импорта, а некоторые производители поставляют свои товары в Россию по официальным каналам.

Многие компании продали свой бизнес в России местным предпринимателям или компаниям из «дружественных стран». А новые собственники поставляют свои товары в Россию и, как правило, при этом меняются названия торговых точек.

Другой вариант подразумевал не продажу, а просто смену названия юридического лица, которое бы не напоминало о западном бренде. Таким образом, на пример, поступила компания Coca-Cola.