Весной и летом сотни международных компаний спешно покидали российский рынок. Вместе с ними пропала и продукция… Но ненадолго. Товары многих «ушельцев» уже снова можно купить в нашей стране. Компании вернулись в Россию. Причем не только по схемам серого импорта: некоторые производители поставляют свои товары в нашу страну по вполне официальным каналам.

ПОЛНЫЙ НАЗАД: ПОЧЕМУ КОМПАНИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В РОССИЮ

У компаний, которые в этом году объявили об уходе из России, есть три основных пути возврата. Первые два – добровольные, третий – принудительный.

Смена вывески

Многие компании продают свой российский бизнес местным предпринимателям или компаниям из «дружественных стран». И уже с помощью новых собственников поставляют свои товары в Россию. Чаще всего при этом меняются названия торговых точек.

А есть и другой вариант - ничего не продавать, а просто сменить название юридического лица, чтобы оно не напоминало о западном бренде, и продолжать работать. Как сделала, к примеру, Coca-Cola.

Распродажа остатков

- Присутствие на российских интернет-площадках товаров ушедших брендов не всегда говорит об их возвращении, - говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. - Весной, например, шла активная распродажа товарных остатков: все, что мы видели, уже было произведено для России и завезено в страну.

Впрочем, никто не поручится, что под видом остатков копании не продают и новые вещи. Проконтролировать это трудно (см. Uniqlo).

Параллельный импорт

Весной правительство разрешило параллельный (он же серый) импорт - это когда товары покупают за границей и привозят в страну без согласия производителя. Но ввозить по-серому можно не все подряд: Минпромторг опубликовал перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, и в него попали многие ушедшие бренды. Список периодически обновляется. Какие-то товары из него исключают, если их производители возобновляют поставки в Россию, а какие-то, наоборот, добавляют.

Так, недавно вычеркнули из перечня обувные бренды Bugatti, Ecco, Ekonika, а также парфюмерные – Pierre Cardin, Clarins, Garnier, L’Occitane, L’Oreal Paris и т. д. Так Минпромторг намекает, что эти компании решили возобновить поставки в Россию.

При этом в список для параллельного импорта добавили алкоголь - виски Johnnie Walker, текилу Sauza и т. д. Потому что к концу осени стало окончательно ясно, что производители этих напитков возвращаться к нам добровольно не хотят. Значит, найдутся компании, которые закупят эти нектары в условной Монголии и привезут к нам. Так будет дороже, зато свобода выбора останется.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ОБРАТНО: КАКИЕ КОМПАНИИ ВЕРНУЛИСЬ В РОССИЮ

А теперь остановимся на тех компаниях, чья продукция уже снова продается в России вполне официально.

Reebok

Американский производитель спортивной одежды и обуви передал свой российский бизнес турецкому холдингу FLO Retailing. Магазины с продукцией Reebok открываются в России под названием Sneaker Box.

Nike

Магазины американского бренда закрылись в России летом. После чего торговые точки приобрела российская сеть Sport Point, и первый из закрытых магазинов недавно снова заработал в Москве - под названием NSP. Ассортимент товаров остался в целом прежним.

Ушедшие компании, подсчитав свои потери, решили вернуться. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Levi Strauss & Co

Американский производитель одежды возобновил работу в России под новым названием - JNS. Сообщалось, что это будет мультибрендовая сеть, в которую помимо Levi’s войдут Lacoste, Vans и другие.

Mango

А у этого испанского бренда даже вывеска не поменялась: весной магазины закрылись, а летом потихоньку стали снова открываться под «родным» названием. И продается в них все та же одежда.

Uniqlo

Японский производитель одежды Uniqlo очень не хотел уходить из России, о чем руководители компании открыто заявляли. В ответ нарвались на призывы бойкотировать продукцию Uniqlo по всему миру. В итоге 10 марта компания все же «приостановила деятельность» в РФ.

Но в октябре товары японского бренда появились в продаже в интернет-магазине Lamoda - именно на этой площадке Uniqlo решила распродавать свои завалявшиеся на складах остатки. Правда, остатков почему-то становится все больше – в 20-х числах октября на Lamoda было около 600 наименований товаров, а теперь их уже около 1000. Можно найти товары бренда и на других торговых площадках в интернете.

Стоимость товаров осталась примерно на прежнем уровне. В пересчете с евро на рубли они в целом соответствуют ценам, указанным на версии сайта Uniqlo, ориентированной на европейских покупателей. Так, джемперы для женщин стоят от 1500 рублей, кардиганы – от 3000, пуховики от 8000 (короткие) до 13000 (длинные) тысяч рублей.

Samsonite

В начале лета американский производитель чемоданов Samsonite International продал свой российский бизнес руководству местного филиала. И с августа магазины стали снова открываться под вывеской «Чемодан про». Чемоданы Samsonite (а также American Tourister, Tumi и Lipault, принадлежащие компании Samsonite International), в них по-прежнему продаются. В компании сообщают, что поставки в Россию продолжаются.

L'Occitane

Французская косметическая компания весной также приостановила работу, но все 110 магазинов сети уже открылись. Название поменялось на «Л'Окситан», ассортимент остался прежним.

Coca-Cola

Российское подразделение американской компании было переименовано в ООО «Мултон партнерс». Соки «Добрый», Rich и «Моя семья», которые производит компания, остались на российских прилавках.

Продолжает компания выпускать и газировку, которая продается под необычными названиями «Добрый Orange» и «Добрый Кола» (так и не выучили американцы русские окончания). Но это не оригинальная Coca-Cola: еще весной американцы перестали поставлять в Россию концентрат для ее производства. А «тот самый» напиток можно купить онлайн. Например, упаковку из 12 баночек произведенной в Польше «Кока-Колы» можно заказать за 1300 рублей.

Microsoft

Американская корпорация объявила об уходе весной, а осенью ее программное обеспечение внезапно появилось в России – совершенно официально. Сейчас в онлайн-магазинах можно свободно купить лицензию на пользование пакетом Microsoft Office 2021 (Word, Excel и другие незаменимые в хозяйстве программы) и операционную систему Windows 10. Выпущены они специально для России: активировать ключ можно только в нашей стране.

Apple

Американцы заявили о приостановке продаж в России в начале марта. Однако складских запасов продукции хватило, чтобы распродавать их еще несколько месяцев.

Летом в Россию пошел новый поток гаджетов от Apple, в том числе последняя модель iPhone 14. Судя по всему, по серым схемам. А в начале осени торговая сеть «М.Видео» заявила о старте официальных продаж новых смартфонов Apple. «Мы получили необходимые документы, прошли все таможенные процедуры», - сообщает продавец. Цены – от 85 тысяч рублей.

Хотя новые айфоны теперь уже можно найти и в других сетях — по параллельному импорту. Например, на cdek.shopping обещают доставить iPhone 14 за две недели из ОАЭ, причем примерно за те же деньги.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Zara и Reserved не вернутся?

Inditex

Помимо популярной марки Zara, испанской группе компаний Inditex принадлежат бренды Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius, Bershka. Все 500 с лишним магазинов холдинга приостановили работу в начале весны. А в октябре в Inditex объявили о продаже своего российского бизнеса компании Daher Group из ОАЭ. Магазины будут переименованы. Но чем в них будут торговать? С этим вопросом мы обратились в Inditex и получили ответ:

«Группа Daher будет вести бизнес в Российской Федерации со своими собственными брендами и коллекциями, которые не имеют ничего общего с Inditex».

При этом испанцы подчеркивают: если компания решит вернуться в Россию, то «у Inditex и группы Daher есть возможность потенциального сотрудничества».

Однако продукцию всех торговых марок Inditex можно также купить на маркетплейсах. Товары Zara на Wildberries, например, продает само ООО «Вайлдберрис», а не какой-то сторонний магазин. В каталоге более 20 тысяч наименований «заровских» товаров. Большой выбор «заровских» вещей и на «Озоне». Вряд ли в самой компании Inditex ничего не знают о столь массовой торговле их товарами в России.

Цены в на маркетплейсах в среднем на 20-30% выше, чем те, что указаны на официальных сайтах брендов. Например, женские джинсы ZW The ’90-s (широкие штанины, высокая посадка) на Wildberries стоят 5200 рублей, а на сайте Zara указана их цена в 3999 рубля.

LPP

Польский производитель одежды LPP, которому принадлежат популярные Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, весной ушел из России одним из первых. Хотя польской компании было, что терять. LPP был одним из крупнейших игроков на рынке одежды в России: в прошлом году его российское подразделение увеличило выручку в два раза, до 53 млрд рублей. Чистая прибыль компании составила около 5 млрд рублей.

Закрытые магазины LPP возобновили работу уже в мае, но под новыми названиями. Reserved превратился в RE, Cropp – в CR, Mohito — в M, House — в XC, а Sinsay — в «Син». Все они перешли к компании FES Retail, зарегистрированной в ОАЭ. В первые недели в магазинах допродавали коллекции ушедших польских брендов. Однако FES Retail не получил разрешения и дальше продавать одежду LPP в своих магазинах, поэтому занялся поиском новых поставщиков. Вероятнее всего, товары туда будут идти из Китая и других стран Азии.

Что касается цен, то в бывших магазинах LPP цены на ушедшие бренды после их перезапуска в мае стали заметно выше. В частности, покупатели жаловались на существенное подорожание вещей в Mohito и Reserved. Однако эксперты полагают, что новые владельцы магазинов постараются остаться в той же ценовой категории.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ситуация изменилась

Экономист Денис Ракша:

- Покидая российский рынок весной, производители действовали под влиянием нескольких факторов. Во-первых, это общественные настроения на Западе. Во-вторых, опасение санкций. В-третьих, крупный международный бизнес мог предполагать, что всё (ну, вы понимаете, что имеет в виду эксперт, - Ред.) закончится быстро. И объявив об уходе, можно было заработать репутационные очки в глазах западной публики, а тут, глядишь, все бы и закончилось, и можно быстро вернуться.

Но все затянулось. Ушедшие компании начали подсчитывать свои потери. А это и прямые убытки (нераспроданные остатки товара, арендная плата за неработающие магазины, пособия уволенным сотрудникам и т. п.), и недополученная прибыль. Поэтому сейчас некоторые думают: да черт с ней, с этой репутацией. К тому же сегодня внешнеполитическая ситуация воспринимается многими уже не так остро, как весной. И компании ищут возможности вернуться. И возвращаются, кто как может – с другими названиями, по схемам параллельного импорта и т. д.