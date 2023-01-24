Лукашенко сообщил о предложении Украины заключить пакт о ненападении с Белоруссией

Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении. Об этом во вторник, 24 января, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что не знает, зачем это украинской стороне.

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь», - приводит агентство БелТА слова белорусского лидера, сказанные на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности.

Напомним, на прошлой неделе Лукашенко заявил, что попытки стран Запада «удушить» Россию и Белоруссию оказались провальными, о чем, по его словам, говорят экономические итоги 2022 года. Как заявил белорусский лидер, Москва и Минск «однозначно выстоят» под давлением западных стран, а также вместе ответят на вызовы.