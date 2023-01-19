Лукашенко заявил о провале попыток «удушить» Россию и Белоруссию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытки стран Запада «удушить» Россию и Белоруссию оказались провальными, о чем свидетельствуют экономические итоги прошлого года, считает белорусский президент Александр Лукашенко.

«Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с РФ вышли на баланс торговли. Даже чуть выше – сальдо в пользу Беларуси. Это говорит о том, что те попытки нас удушить сегодня фактически провалились», – заявил политик на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как отметил Лукашенко, Россия и Белоруссия «однозначно выстоят» под давлением Запада.

Ранее белорусский лидер заявлял, что Москва и Минск вместе ответят на вызовы. По его словам, народы РФ и Белоруссии едины в своих целях.

Кроме того, Лукашенко отмечал, что укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, где Москву и Минск постоянно «проверяют на прочность». Обе страны находят эффективные ответы на вызовы и угрозы, несмотря на «некоторые шероховатости», подчеркнул политик.