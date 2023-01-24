Песков заявил, что возможные поставки танков Leopard Киеву отразятся на отношениях России и Германии

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Если Берлин примет решение о поставках Киеву танков Leopard, это неизбежно отразится на отношениях России и Германии. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 24 января 2023 года.

"Подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений, - уточнил пресс-секретарь главы государства. - Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений".

Дмитрий Песков добавил, что сейчас отношения Москвы и Берлина и так находятся в "достаточно низкой точке".

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ФРГ не принимала решение передать танки Leopard Украине, равно как и США не объявляли о поставках танков Abrams Киеву.

Напомним, бывший заместитель министра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе выразил мнение, что Германия не хочет поставлять Украине танки Leopard 2 из-за "чувства исторической вины" перед Россией.