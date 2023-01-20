Ллойд Остин: ФРГ не принимала решение передать танки Leopard Украине Фото: REUTERS

ФРГ не принимала решение передать танки Leopard Украине, также США не объявляли о поставках танков Abrams Киеву, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по поддержке Украины, которое прошло на авиабазе Рамштайн в Германии.

«Объявлений о поставках танков Abrams Киеву у США нет, ФРГ не принимала решение передать танки Leopard Украине», - сказал Остин.

Министр пояснил, что поставки Киеву средств ПВО и бронетехники, а также их синхронизация были главными вопросами в ходе встречи.

Глава ведомства отметил, что «Запад не будет замедлять темпы оказания Киеву военной помощи, сейчас – «решающий момент» в боевых действиях на Украине».

Остин подчеркнул, что Запад передает Украине такое оружие, которое должно помочь ей на поле боя уже сейчас.

Кроме того, он анонсировал, что Нидерланды передадут Украине ракеты и пусковые установки Patriot, а также обучат их применению личный состав ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, 22 декабря 2022 года президент России в ходе пресс-конференции заявил, что российские системы С-300 гораздо новее американских ЗРК Patriot.

Он отметил, что касается «Пэтриотов», то это старые системы. Они не работают так, как наши С-300. Мы будем иметь ввиду, и противоядие у нас найдется. Тот, кто это делает, делает это зря.

По его словам, поставки в Украину лишь затягивают конфликт.

В ходе пресс-конференции Путин уточнил, что ресурсы стран НАТО не находятся на грани исчерпания.

Он сообщил, что «на Украину поступает вооружение из стран Варшавского договора, советского производства. И вот там все близко к исчерпанию. Выбили мы много. И вот эта техника близка к исчерпанию».

Владимир Путин заявил, что "да, говорят, «Пэтриоты» могут поставить. Мы пощелкаем и «Пэтриоты».

Кроме того, глава государства заявил, что Россия будет наращивать запасы вооружений для подразделений, участвующих в спецоперации на Украине.

Путин подчеркнул, что ВПК Украины, в отличие от российского, стремится к «обнулению».

12 января 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с готовящимися Западом новыми поставками вооружений Украине напомнила, что это оружие является законной целью для РФ.