Стала известна причина, почему Германия отказала Украине в поставках танков Leopard Фото: REUTERS

Бывший заместитель министра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе заявил, что Германия не хочет поставлять Украине танки Leopard 2 из-за "чувства исторической вины" перед Россией.

- Видимо, у немцев все-таки осталось чувство исторической вины перед нашим народом - когда немецкие танки убивали русских людей, - пояснил он.

В беседе с "Известиями" Орджоникидзе рассказал, что, наверное, совесть у немцев окончательно не исчезла.

- Немецкое правительство может не учитывать мнение парламента, но это пойдет наперекор мнению избранных народом депутатов. Население выступает против того, чтобы немецкие танки, как во время Великой Отечественной, убивали граждан России, - пояснил дипломат.

Накануне сообщалось, что правительство Германии пока не ставит перед собой задачи выслать Украине немецкие боевые танки Leopard 2. В случае, когда появится срочная необходимость, власти Германии отреагируют. На данный момент Германия реализует оговоренные поставки Marder в Украину, что находится в фокусе внимания властей ФРГ, сообщал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.