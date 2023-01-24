Песков ответил на вопрос по "пакту о ненападении" между Украиной и Белоруссией

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Киев предложил Минску заключить "пакт о ненападении" между Украиной и Белоруссией.

Официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что на данный момент Москва не располагает сведениями о соответствующей инициативе киевского режима.

"Я не могу пока прокомментировать, - уточнил Дмитрий Песков. - Не располагаю информацией".

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении. Глава республики добавил, что не понимает, зачем это нужно украинской стороне.

Напомним, Украина активно строит фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, чтобы подготовиться к "обороне". Об этом заявил глава приграничной Ровеньской области Виталий Коваль.