Украина строит фортификационные сооружения на границе с Белоруссией

Украина готовится к "обороне" на границе с Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина активно строит фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, чтобы подготовиться к "обороне". Об этом заявил глава приграничной Ровеньской области Виталий Коваль.

"На севере активно строим инженерные и фортификационные сооружения", - написал Виталий Коваль в своем телеграм-канале в четверг, 12 января 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, 29 декабря Минобороны Белоруссии сообщило о падении украинской ракеты ЗРК С-300 около населенного пункта Иваново Брестской области. В военном ведомстве уточнили, что ракета была поражена силами войск противовоздушной обороны около 10 часов утра. Ее обломки были найдены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района.

На этом фоне министерство иностранных дел Белоруссии вызвало посла Украины в Минске Игоря Кизима и заявило ему "решительный протест".