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НовостиПолитика24 января 2023 10:19

Песков заявил, что отношения России со странами Запада находятся в “низкой точке”

Диалога с Германией и другими странами ЕС не наблюдается, сказал представитель Кремля
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отношения России с западными государствами находятся в "низкой точке" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Отношения и так находятся в довольно низкой точке. И хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими государствами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается”, - отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Запад развязал глобальную экономическую войну против России. Официальный представитель Кремля отметил, что страны Запада ведут против России войну в торговле и экономике.

Также Дмитрий Песков считает, что Запад подталкивает Россию к искусственному дефолту. Но реальных причин для банкротства нет, сказал представитель Кремля. "Это рукотворный дефолт, поскольку никаких оснований для дефолта Российской Федерации нет, причем нет совершенно", отметил он.