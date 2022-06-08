Песков считает, что Запад подталкивает Россию к искусственному дефолту

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны своими действиями подталкивают Россию к "рукотворному дефолту", но реальных оснований для банкротства нет. Об этом заявил журналистам сегодня, 8 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Запад, действительно, подталкивает Россию к дефолту. Но здесь надо все время оговариваться - к искусственному дефолту. Это рукотворный дефолт, поскольку никаких оснований для дефолта Российской Федерации нет, причем нет совершенно", - заявил Песков.

Ранее kp.ru писал, что титаническая работа по принятию Евросоюзом шестого пакета санкций против России завершена. Члены ЕС долго судили, рядили и договорились отключить российский Сбербанк от системы межбанковских международных расчетов SWIFT, ввести санкции против еще нескольких физлиц из России и установить частичное эмбарго на российскую нефть, хотя поначалу планировали полное.