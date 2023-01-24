Песков ответил на планы Эстонии по ограничению движения российских судов в Финском заливе

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инициативу Эстонии о создании 40-километровой "прилежащей зоны" в Финском заливе, которая может ограничить движение российских судов на данном участке.

По словам пресс-секретаря президента России, страна намерена исходить из международного морского права, которое предусматривает свободу судоходства.

"Есть международное морское право, нужно исходить из этого", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, посол России в Эстонии Владимир Липаев выразил мнение, что Таллин стремится разрушить отношения с Москвой и не оставляет стране иного выхода, кроме понижения уровня дипотношений.

Напомним, Владимир Липаев также заявил, что в Эстонии сформировался пещерный уровень русофобии, все контакты с российским посольством отслеживаются тайной полицией, в таких условиях отношения на уровне послов поддерживать не имеет смысла.