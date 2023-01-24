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НовостиПолитика24 января 2023 7:14

Посол России в Эстонии заявил о стремлении Таллина разрушить отношения с Москвой

Владимир Липаев считает, что прибалтийская страна не оставила РФ другого выбора, кроме понижения уровня дипотношений
Роман КИЛЬМЯШКИН
Эстония стремится к разрушению отношений с Россией

Эстония стремится к разрушению отношений с Россией

Фото: REUTERS

Таллин стремится разрушить отношения с Москвой и не оставляет стране иного выхода, кроме понижения уровня дипотношений. Об этом заявил посол России в Эстонии Владимир Липаев в эфире канала "Соловьев Live".

По его словам, действия эстонских властей на протяжении года были направлены на то, чтобы "подорвать любую основу для перспективного развития" дипломатических отношений с РФ.

Для этого применялись психологическое давление на дипломатов, блокировка финансовой деятельности российских дипучреждений, в том числе блокирование переводов средств на счет посольства, уточнил Липаев.

Как ранее писал сайт KP.RU, Россия решила понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах. В министерстве иностранных дел (МИД) РФ объяснили это ответом на недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине.

Напомним, МИД Эстонии заявил, что российский посол в Таллине должен покинуть эстонскую столицу. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что принимают во внимание решение Москвы "понизить уровень дипломатического присутствия до временного поверенного в делах".