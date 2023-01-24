Украинский суд заявил о неявке на заседание погибшего в ноябре Кирилла Стремоусова

Кирилл Стремоусов. Фото: Владимир Бондаренко/ТАСС

Районный суд украинского города Николаев заявил о "неявке" на заседание бывшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, который погиб еще в ноябре 2022 года. Об этом говорится в постановлении инстанции, на которое ссылаются местные журналисты.

"Обвиняемый, которому должным образом сообщили о времени и месте судебного разбирательства, не явился", - постановили в суде.

В связи с "неявкой" объявлено, что обвинительный акт по делу против Кирилла Стремоусова направлен в Николаевский апелляционный суд для вынесения приговора.

Как ранее писал сайт KP.RU, Кирилл Стремоусов погиб в ДТП в районе города Геническ 9 ноября 2022 года. По предварительным данным, в аварии виноват водитель грузовика, с которым столкнулась машина чиновника. В результате автомобиль, в которой находился политик, фактически разорвало на две части. У Кирилла Стремоусова остались жена и четверо детей.